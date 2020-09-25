Экс-глава департамента Офиса Президента Кондзеля обжаловала свое увольнение

Бывший начальник департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлана Кондзеля обжаловала свое увольнение.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Я обжаловала его в Окружном административном суде Киева. Заседания еще не было", - сказала она.

Кондзеля добавила, что из-за НАБУ не может найти себе работу.

"Им (НАБУ) безразлична моя карьера и то, что я сейчас, к примеру, из-за всего этого не могу найти работу. Я нахожусь на учете в государственном центре занятости. При том, что с 1992 года я постоянно работала, была востребована как специалист и профессионал", - отметила экс-чиновница.

Она уверена, что сокращение было сделано специально.

"Абсолютно. И мне даже не собирались предлагать какую-то должность! Предупреждение о сокращении моей должности мне вручили одновременно с уже подписанным приказом об увольнении за месяц до фактического истечения срока предупреждения", - добавила Кондзеля.

Она подчеркнула, что поддерживает общение с бывшими коллегами, которые продолжают работать в Офисе Президента, и если бы ей предложили вернуться, то она бы согласилась.

"Однозначно осталась бы. Я была на своем месте. Делала свою работу честно и ответственно. Мне нечего было стесняться. В моих действиях не было никакого преступления, даже намека на это. Я не такой человек. Где я, а где "Нефтегаз"? Умный человек, который имеет критическое мышление, в это не поверит по определению", - подытожила Кондзеля.

Как сообщали Українськi Новини, САП закрыла дело против экс-начальника департамента Офиса Президента Кондзели по подозрению в коррупции в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось о том, что экс-чиновницу Офиса Президента обвиняли в получении взятки для передачи Богдану.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости