подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 сентября 2020, пятница, 14:02 307
Судебная власть 2020-09-25T14:15:02+03:00
Українські Новини
Экс-глава департамента Офиса Президента Кондзеля обжаловала свое увольнение

Экс-глава департамента Офиса Президента Кондзеля обжаловала свое увольнение

Елена Новикова
Обжалование, НАБУ, Увольнение с должности, ОАСК, Светлана Кондзеля, Сокращение должности
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Бывший начальник департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлана Кондзеля обжаловала свое увольнение.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Я обжаловала его в Окружном административном суде Киева. Заседания еще не было", - сказала она.

Кондзеля добавила, что из-за НАБУ не может найти себе работу.

"Им (НАБУ) безразлична моя карьера и то, что я сейчас, к примеру, из-за всего этого не могу найти работу. Я нахожусь на учете в государственном центре занятости. При том, что с 1992 года я постоянно работала, была востребована как специалист и профессионал", - отметила экс-чиновница.

Она уверена, что сокращение было сделано специально.

"Абсолютно. И мне даже не собирались предлагать какую-то должность! Предупреждение о сокращении моей должности мне вручили одновременно с уже подписанным приказом об увольнении за месяц до фактического истечения срока предупреждения", - добавила Кондзеля.

Она подчеркнула, что поддерживает общение с бывшими коллегами, которые продолжают работать в Офисе Президента, и если бы ей предложили вернуться, то она бы согласилась.

"Однозначно осталась бы. Я была на своем месте. Делала свою работу честно и ответственно. Мне нечего было стесняться. В моих действиях не было никакого преступления, даже намека на это. Я не такой человек. Где я, а где "Нефтегаз"? Умный человек, который имеет критическое мышление, в это не поверит по определению", - подытожила Кондзеля.

Как сообщали Українськi Новини, САП закрыла дело против экс-начальника департамента Офиса Президента Кондзели по подозрению в коррупции в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось о том, что экс-чиновницу Офиса Президента обвиняли в получении взятки для передачи Богдану.

Больше новостей о: Обжалование НАБУ Увольнение с должности ОАСК Светлана Кондзеля Сокращение должности

Генерал-майор СБУ Шайтанов обжаловал арест...
Кондзеля считает, что НАБУ подослало к ней своего ...
Венедиктова сократила должность замгенпрокурора Лю...
НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного ад...
Депутат Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога
Смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки. Статистика по регионам
Новости
Зеленский учредил день виноградаря и винодела 14:43
"Европейская Солидарность" не выдвигала своего кандидата в мэры Киева ради единства патриотических сил, — Геращенко 14:41
После обвинений Светлана Кондзеля намерена подать жалобу в ЕСПЧ 14:30
Конфликт вокруг Олимпийского колледжа: Кличко просит МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию 14:23
Киев нуждается в полной реновации устаревшего жилья, — "Батькивщина" 14:10
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
Не хватает стажа для пенсии: какими будут выплаты и что предусмотрено законом 05:20 Инфографика
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
больше новостей
НБУ ликвидировал банк "Аркада"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok