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25 сентября 2020, пятница, 14:30 282
Политика 2020-09-25T14:30:01+03:00
Українські Новини
После обвинений Светлана Кондзеля намерена подать жалобу в ЕСПЧ

После обвинений Светлана Кондзеля намерена подать жалобу в ЕСПЧ

Кира Молчанова
ЕСПЧ, НАБУ, Офис президента, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: facebook.com/sinatle.december
Светлана Кондзеля. Фото: facebook.com/sinatle.december

Бывший начальник департамента Офиса Президента Светлана Кондзеля, которая подозревается в попытке мошеннического завладения 150 тыс. долларов, намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Не только в Европейском суде (будем обжаловать действия НАБУ), мы это начнем делать в украинских судах. Я хочу, чтобы все услышали, что статья 368 Уголовного кодекса НАБУ была нужна только для одного — дать "правильное" сообщение у себя на сайте, чтобы под конец рабочего дня, задолго до окончания обыска в моем служебном кабинете, начала распространяться информация о том, что с поличным задержана чиновница Офиса Президента Украины", — сказала Кондзеля.

Она напомнила, что по ходатайствам ее защиты суд обязал НАБУ допросить лиц, резюме которых были изъяты из ее служебного кабинета, поскольку следствие неоднократно отказывало в этом.

Также она сообщила, что суд по ходатайству защиты отменил решение прокурора САП о закрытии против нее дела по коррупционной статье в связи с невозможностью доказать ее вину и теперь прокуратура должна закрыть этот эпизод в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл один из эпизодов по делу в отношении Кондзели, которая подозревается в попытке мошенничества.

Однако Кондзеля опасается, что ее до сих пор прослушивают.

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