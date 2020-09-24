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24 сентября 2020, четверг, 13:53 19
Экономика 2020-09-24T14:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар для платежных карт начал дорожать после падения

Доллар для платежных карт начал дорожать после падения

Анна Рудык
курс доллара, Курс евро, курс доллара для платежных карт, курс для платежных карт
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru

В четверг курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 23 сентября на 1,14 коп. до 28,3549 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,33 коп. до 28,0405 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 7,68 коп. до 32,6085 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,71 коп. до 33,1837 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,0405 28,3549 32,6085 33,1837 3,57 3,80
Максимальный 28,2000 28,6000 32,8832 33,5000 3,59 3,85
Минимальный 27,0000 28,2500 31,5000 33,0000 3,55 3,75

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 сентября на 0,57 коп. до 28,3245 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,84 коп. до 28,1013 UAH/USD.

А экономист Тарас Козак не рекомендует вкладывать все свои средства в доллары или в евро. 

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

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