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24 сентября 2020, четверг, 16:48 419
Экономика 2020-09-24T16:49:43+03:00
Українські Новини
После небольшого падения Нацбанк снова повысил курс доллара

После небольшого падения Нацбанк снова повысил курс доллара

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара.
Курс доллара.

В то время, как доллар для платежных карт начал дорожать после падения, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0482
1 доллар США 28,2487
1 швейцарский франк 30,5309
10 иен 2,6810
10 российских рублей 3,6614
1 евро 32,8942


Как сообщали Українські Новини, украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в евро и гривне. 

Кроме того, как уберечь себя от мошенничества с банковскими картами

Тем временем после падения доллар немного вырос в цене, а евро продолжает дешеветь в обменниках. 

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