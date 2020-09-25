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  • Кондзеля считает, что НАБУ подослало к ней своего агента для провокации
25 сентября 2020, пятница, 13:13 113
Политика 2020-09-25T14:15:03+03:00
Українські Новини
Кондзеля считает, что НАБУ подослало к ней своего агента для провокации

Кондзеля считает, что НАБУ подослало к ней своего агента для провокации

Анна Рудык
Коррупция, НАБУ, взятка чиновнику, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: facebook.com/sinatle.december
Светлана Кондзеля. Фото: facebook.com/sinatle.december

Бывший начальник департамента Офиса Президента Светлана Кондзеля, которая подозревается в попытке мошеннического завладения 150 тыс. долларов, считает, что НАБУ подослала к ней своего агента для того, чтобы спровоцировать на любые действия, которые могли бы трактоваться как нарушение закона.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"По-моему мнению его (агента НАБУ) роль - сделать всё возможное, чтобы спровоцировать на действия, которые могли бы трактоваться как нарушение закона. Это тот человек, который "хотел", чтобы его назначили куда угодно. Как я сейчас понимаю, цель у него была одна – попасть в Офис Президента Украины для того, чтобы я с ним пообщалась", - сказала Кондзеля.

Она добавила, что не хотела встречаться с этим человеком, однако за него очень просил знакомый.

"За него меня очень просил третий человек. Просто из-за того, что я к этому человеку нормально отношусь, я согласилась встретиться. А просили так настоятельно, именно потому, что этот агент оказывал влияние на этого третьего человека. То есть его провокация и агентурная деятельность как раз и состояла в том, чтобы меня притянуть за уши к этой истории через третьего человека. И все равно не вышло. Потому что они хотели, чтобы встреча произошла в Офисе Президента Украины, но этого не произошло. Меня просили просто поговорить, и я поговорила… и сообщила, что вот так вот никуда не попасть, нужен опыт, репутация и после этого, возможно, куда-то двигаться. Ни о каких деньгах речь не шла и это все зафиксировано", - добавила экс-чиновница.

Она не уточнила, о каком человеке идет речь и является ли он экс-замминистра культуры Викторией Лисничей.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства против Кондзели.

Ранее сообщалось о том, что экс-чиновницу Офиса Президента обвиняли в получении взятки для передачи Богдану.

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