Заболеваемость коронавирусом в Киеве приближается к 400 случаям за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 24 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 380 человек до 21 045, умерших - на 9 до 342.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Киев вернулся к "желтой зоны" эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась, мы не можем. За прошедшие сутки в столице - плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 21 045", - сказал он.

Заболели 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от 4 месяцев до 16 лет, а также 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 96 человек.

Всего коронавирус преодолели 6 255 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 90, Днепровском - 56 случаев, Деснянском районе - 54 случая.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов рассказал, в каком городе больше всего заболевших COVID-19.

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