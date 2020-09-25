подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 сентября 2020, пятница, 12:43 69
Общество 2020-09-25T12:43:41+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Киеве приближается к 400 случаям за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Киеве приближается к 400 случаям за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 24 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 380 человек до 21 045, умерших - на 9 до 342.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Киев вернулся к "желтой зоны" эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась, мы не можем. За прошедшие сутки в столице - плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 21 045", - сказал он.

Заболели 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от 4 месяцев до 16 лет, а также 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 96 человек.

Всего коронавирус преодолели 6 255 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 90, Днепровском - 56 случаев, Деснянском районе - 54 случая.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов рассказал, в каком городе больше всего заболевших COVID-19

Также украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Киеве

Депутат Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога
Смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки. Статистика по регионам
Новости
Заболеваемость коронавирусом в Киеве приближается к 400 случаям за сутки 12:43
Кондзеля уверена в оправдательном приговоре в случае передачи ее дела в суд 12:30
В интернете можно купить фейковые справки о прохождении ПЦР-теста. Их продавцами займется полиция 12:26
Рубль в конце рабочей недели немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 25 сентября 12:14
В августе полиция оштрафовала на четверть меньше водителей, чем в июле 12:00
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
больше новостей
НБУ ликвидировал банк "Аркада"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok