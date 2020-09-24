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24 сентября 2020, четверг, 12:54 123
Общество 2020-09-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. За сутки заразились 13 медиков

Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. За сутки заразились 13 медиков

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 23 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 330 человек до 20 665, умерших - на 3 до 333.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 330 человек. Трое заболевших скончались. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян. На сегодня в столице уже 20 665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет, 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 14 девочек от 3 до 17 лет и 17 мальчиков от 3 до 17 лет.

В том числе заболели 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 человек, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 116 человек.

Всего коронавирус преодолели 6 159 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 60, в Деснянском - 51, в Днепровском районе - 44 случая.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня 197-й день карантина: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах.

Также Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. За сутки заразились 13 медиков
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