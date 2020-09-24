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  • В 6 раз выше среднего показателя по Украине. Степанов рассказал, в каком городе больше всего заболевших COVID-19
24 сентября 2020, четверг, 21:00 841
Медицина 2020-09-24T21:00:28+03:00
Українські Новини
В 6 раз выше среднего показателя по Украине. Степанов рассказал, в каком городе больше всего заболевших COVID-

В 6 раз выше среднего показателя по Украине. Степанов рассказал, в каком городе больше всего заболевших COVID-19

Елена Новикова
Тернопольская область, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Заболеваемость коронавирусом, Бережаны
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

Наивысший показатель заболеваемости коронавирусом в Украине за последние 14 дней остается в Бережанах (Тернопольская область), хотя он за неделю уменьшился с 699 до 688 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Наивысший показатель инцидентности, то есть вновь выявленных больных за последние 14 дней на уровне района продолжает удерживать город Бережаны в Тернопольской области более 688 случаев на 100 тыс. населения. Это более чем в 6 раз выше, чем средний показатель по Украине и в 17 раз превышает базовый показатель (40 на 100 тыс.)", - сказал Степанов.

Он отметит, что с 28 сентября количество территорий, отнесенных к "красной зоне" эпидемической опасности сократилось с 14 до 2 (включен Тернополь и остались Бережаны).

Благодаря соблюдению противоэпидемических мер из "красной зоны" в "желтую" отнесен Чоп Закарпатской области (там показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней упал со 170 до 56).

К "оранжевому уровню" с 28 сентября отнесены 111 административных территорий (на 26 больше, чем на прошлой неделе), к "желтому" - 259 административных территорий, в том числе Киев (на 23 больше).

Всего 23 региона Украины в связи с эпидемическими показателями должны вводить дополнительные ограничительные меры.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, с 28 сентября Киев переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".

В "красной зоне" остались Бережаны Тернопольской области.

Ранее Кабинет Министров изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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