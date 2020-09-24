В Украине от осложнений коронавируса умер ребенок. Это второй случай с начала эпидемии

В то время, в январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине вследствие заболевания умерло 2 детей.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки зафиксировано 52 летальных случая, среди которых - 1 ребенок. Это второй случай смерти ребенка за все время пандемии", - сказал он.

При этом министр не уточнил, были ли у умерших детей заболевания, которые могут осложнить течение COVID-19 и привести к летальному исходу.

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 372 до 188 106, количество умерших от заболевания - на 52 человека до 3 757.

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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