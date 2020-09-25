С 2020 года в школьных учебниках начала появляться коммерческая реклама отдельных продуктов и торговых марок. При этом, учебники не только рассказывают о явных и скрытых достоинствах продукта, а и просят детей самим рассказать об этих достоинствах либо представить посещение указанного заведения.

Такое ноу-хау внедрило ООО "Украинский образовательный издательский центр "Орион" в учебнике для 3 класса общеобразовательных школ "Украинский язык и чтение" (Катерина Пономарьова, Любовь Гаевая).

Сам учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины, а также указано, что Министерство обладает всеми правами для бесплатного распространения учебника в сети Интернет. Что фактически указывает на печать учебника в рамках госпрограммы за бюджетные средства.

Первым на "необычную подачу" информации этим учебником обратил внимание блогер Денис Гороховский.

"Продактплейсмент (по-простому скрытая реклама) вышел на новый уровень. Теперь рекламу можно встретить в школьных учебниках", - написал он.

При внимательном изучении становится очевидно, что вся книга в примерах и упражнениях использует упоминания туристических и культурных объектов, фестивалей и выставок тех или иных мест Украины. Так, когда речь заходит о Киеве, мы встречаем фуникулер, Пейзажную аллею, Музей воды, Ботанический сад, Софиевский собор и Майдан Независимости.

Объекты же, которые можно смело трактовать как скрытая реклама, размещены в самом начале книги, которую открывает Львов.

Так, теперь дети могут насладиться рекламой ТМ Моршинська не только с бесконечных телевизионных промо-роликов, но и со страницы 9 своего учебника. Авторы предлагают внимательно рассмотреть этикетку "Моршинской" и сообщить, например, как называется эта вода, где ее добывают, а также какая дневная норма потребления воды, необходимая человеку.

Страницей ранее школьникам предлагают ознакомиться с ТМ "Львівська майстерня шоколаду". Согласно сайту самой компании, речь идет о торговой сети, имеющей 49 заведений в 20 областях Украины и даже в Азербайджане. В школьном же учебнике она становится символом Львова. Школьникам предлагают представить, что производится в этой мастерской, а также сравнить свои представления уже с откровенно рекламным текстом в стиле "Баунти" со странным указанием источника "из Интернета". "Львівську майстерню шоколаду" называют райским уголком для любителей сладостей. Шоколадные конфеты тут изготовляют вручную. Они очень вкусные и хорошо оформлены. Рецепты приготовления шоколада сохраняются в строгой тайне".

С ними соседствует ТМ "Львівська копальня кави" и обложки книг самого центра "Орион". Почему выбрана именно эта марка воды или именно эта торговая сеть, авторы учебника не поясняют.

Как сообщали Українські Новини, в нынешнем году Минобразования обновило школьные учебники для 3 и 7 классов общеобразовательных школ. В школы поступили новые учебники издательства "Ранок".

Ранее министерству пришлось удалять со своего сайта разосланный в школы Украины учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка. Такиой шаг был предпринят после разразившегося скандала, когда СМИ выявили в учебнике фантастические утверждения о происхождении современных французов, испанцев, евреев и турок из украинской Галичины, а также о том, что болгары и белорусы не являются славянскими народами.

Также Министерство официально поясняло, как в учебнике для 1 класса Киев "помолодел" почти на полторы тысячи лет.

Еще один скандал возник из-за учебника Всемирной истории для 10 класса Игоря Щупака, где в фотографию 30-х годов прошлого века с помощью Фотошопа был добавлен современный американский актер Киану Ривз.

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