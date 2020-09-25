Дело против Кондзели передавали в полицию, но Генпрокуратура вернула его, — защита

Защита бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели заявляет, что САП передавала дело против нее в полицию, но Генеральная прокуратура вернула его обратно в НАБУ.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила Кондзеля и ее адвокат Константин Грицишен.

"Процессуальный руководитель определил подследственность за следователями Национальной полиции Украины. Здесь необходимо уточнить, что следователи различных органов досудебного расследования имеют право расследовать только определённые преступления. Причем подследственность чётко определена в Уголовном процессуальном кодексе Украины. Хочу отметить, что прокурор оставил статью 369 только с одной целью – оправдать почему это уголовное производство расследовалось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и некорректность того подозрения и тех следственных действий, которые были проведены до этого. В дальнейшем, 27 февраля, когда дело еще не попало в Национальную полицию, Генеральный прокурор своим решением вдруг поручает расследование данного уголовного производства НАБУ с целю эффективного расследования", - сказал адвокат.

По словам защиты Кондзели, если дело попало бы в другой орган, который имеет другую специализацию и другую вертикаль, и политику, то там стало бы очевидным, что все дело построено только на лжесвидетельствованиях агента-провокатора.

Она отметила, что бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который подписал это постановление знал, что это нарушение закона.

Как сообщали Українськi Новини, защита бывшего начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели заявляет, что изначально следствие НАБУ инкриминировало ей получение неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Экс-начальник департамента Офиса Президента Кондзеля допускает, что ее до сих пор прослушивают.

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