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27 февраля 2020, четверг, 17:23 12
Судебная власть 2020-02-27T17:24:58+02:00
Українські Новини
НАБУ обыскало кабинет подозреваемой в коррупции Кондзели

НАБУ обыскало кабинет подозреваемой в коррупции Кондзели

Елизавета Кесельман
Обыски, НАБУ, Светлана Кондзеля, Арест Светланы Кондзели
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли более 10 резюме в ходе обыска служебного кабинета начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели, подозреваемой в требовании взятки за содействие в назначении на руководящую должность в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины." Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Во время обыска, проведенного в служебном кабинете Кондзели, были изъяты резюме различных лиц, копии документов и черновые записи, касающиеся этих лиц.

Такие же резюме и записи были найдены и в мобильном телефоне Кондзели.

Среди изъятых документов и записей присутствуют сведения о более чем 10 лицах, фамилии и имена которых не называются.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд отменил обязательство начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели носить электронный браслет контроля.

Также сообщалось, что Светлана Кондзеля может снова выйти на работу. 

В декабре 2019 года суд арестовал имущество соучастницы Кондзели в мошенническом завладении $150 тыс. 

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