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24 сентября 2020, четверг, 10:30 671
Экономика 2020-09-24T11:00:04+03:00
Українські Новини
После падения доллар немного вырос в цене, а евро продолжает дешеветь

После падения доллар немного вырос в цене, а евро продолжает дешеветь

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 сентября на 0,57 коп. до 28,3245 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,84 коп. до 28,1013 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 9,03 коп. до 32,6435 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,55 коп. до 33,1410 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,1013 28,3245 32,6435 33,1410 3,29 3,82
Максимальный 28,2200 28,5000 32,9000 33,5200 3,65 4,00
Минимальный 27,9500 28,2500 32,4000 32,9300 2,50 3,65

Как сообщали Українські Новини, экономист Тарас Козак не рекомендует вкладывать все свои средства в доллары или в евро. 

Тем временем министр финансов Марченко считает реалистичным рост ВВП в 2021 на уровне 4,6%

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

А экономист дал прогноз относительно курс доллара. Зимовец заявил, что пока сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно.

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