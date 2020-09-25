Верхние этажи в дыму и копоти. В Киеве на Троещине горела многоэтажка

Пока в Харькове пожарные потушили возгорание в старинном доме, в Киеве в многоэтажном здании загорелась одна из квартир на 12 этаже.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар произошел по адресу улица Закревского 41-А. Горит лестничная клетка на 12 этаже 16-этажного здания, и огонь быстро распространяется. Балконы квартир выше 12 этажа покрыты сажей и копотью. Из окон валит черный дым.

"25 сентября в 8:23 поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по ул. Закревского 41а, что в Деснянском районе столицы. Прибыв, пожарные установили возгорания на 12-м этаже. Проводится эвакуация людей из смежных квартир и верхних этажей. В 8:54 пожар локализован, продолжается ликвидация", — говорится в сообщении.

О причине пожара пока не сообщается. Информации о возможных пострадавших или жертвах пожара пока нет.

На фото видно, что от огня пострадала как минимум одна квартира.

Позже спасатели рассказали, что пожар удалось потушить.

Угарным газом отравилась жительница верхних этажей. Её передали бригаде скорой помощи.

Пожар в многоэтажке на Троещине. Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября под Киевом горела исправительная колония. Никто не пострадал.

Кроме того, 22 сентября пожарным удалось погасить пожар на городской свалке, который не могли ликвидировать два дня. От задымления страдал Дарницкий район столицы.

Еще один масштабный пожар в Киеве заставил спасателей через окна эвакуировать жителей многоэтажного дома в Деснянском районе – возгорание началось в квартире, где жил психически больной человек, склонный к поджогам.

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