Под Киевом горела Бориспольская исправительная колония

Не успели пожарные потушить свалку и торфяники в Дарницком районе Киева, как пожар возник на территории Бориспольской исправительной колонии №119.

Об этом сообщает ресурс OBOZREVATEL.

Тюрьма расположена в селе Мартусовка Киевской области.

С места пожара опубликовали видео. На нем за забором полыхает огонь в одном из строений. Голос за кадром говорить, что горит колония.

На данный момент неизвестно, какие причины пожара.

По данным СМИ, угрозы для заключенных нет. Горит здание, в котором делали паллеты. Огонь удалось потушить.

Как сообщали Українські Новини, о пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. На месте стало понятно, что горит уже 500 кв. метров мусорного полигона. Огонь перешел на торфяники на фоне того, что почти во всех областях Украины сегодня объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

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