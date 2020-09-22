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22 сентября 2020, вторник, 22:30 34
Происшествия 2020-09-22T22:30:11+03:00
Українські Новини
Под Киевом горела Бориспольская исправительная колония

Под Киевом горела Бориспольская исправительная колония

Кира Молчанова
Колония, Пожар, Борисполь, Киевская область

Не успели пожарные потушить свалку и торфяники в Дарницком районе Киева, как пожар возник на территории Бориспольской исправительной колонии №119.

Об этом сообщает ресурс OBOZREVATEL.

Тюрьма расположена в селе Мартусовка Киевской области.

С места пожара опубликовали видео. На нем за забором полыхает огонь в одном из строений. Голос за кадром говорить, что горит колония.

На данный момент неизвестно, какие причины пожара.

По данным СМИ, угрозы для заключенных нет. Горит здание, в котором делали паллеты. Огонь удалось потушить.

Как сообщали Українські Новини, о пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. На месте стало понятно, что горит уже 500 кв. метров мусорного полигона. Огонь перешел на торфяники на фоне того, что почти во всех областях Украины сегодня объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

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