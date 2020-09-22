Под Киевом горела Бориспольская исправительная колония

Не успели пожарные потушить свалку и торфяники в Дарницком районе Киева, как пожар возник на территории Бориспольской исправительной колонии №119. Об этом сообщает ресурс OBOZREVATEL. Тюрьма расположена в селе Мартусовка Киевской области. С места пожара опубликовали видео. На нем за забором полыхает огонь в одном из строений. Голос за кадром говорить, что горит колония. На данный момент неизвестно, какие причины пожара. По данным СМИ, угрозы для заключенных нет. Горит здание, в котором делали паллеты. Огонь удалось потушить. Как сообщали Українські Новини, о пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. На месте стало понятно, что горит уже 500 кв. метров мусорного полигона. Огонь перешел на торфяники на фоне того, что почти во всех областях Украины сегодня объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.