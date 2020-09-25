Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Харькове

Харьковские спасатели потушили пожар, возникший в старинном двухэтажном доме по улице Конторской. В результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 сентября в 18:10 в Харькове на улице Конторской, 18 в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир возник пожар, в результате которого погибли 2 человека. 25 сентября в 1:10 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 56 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

При этом, что стало причиной возгорания устанавливается.

Пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Спасатели на крыше. Фото: ГСЧС

Столб огня видно из-за крыши соседнего здания. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября под Киевом горела исправительная колония. Никто не пострадал.

Кроме того, 22 сентября пожарным удалось погасить пожар на городской свалке, который не могли ликвидировать два дня. От задымления страдал Дарницкий район столицы.

Еще один масштабный пожар в Киеве заставил спасателей через окна эвакуировать жителей многоэтажного дома в Деснянском районе – возгорание началось в квартире, где жил психически больной человек, склонный к поджогам.

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