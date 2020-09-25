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25 сентября 2020, пятница, 08:55 180
Происшествия 2020-09-25T08:56:37+03:00
Українські Новини
Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Харькове

Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Харькове

Кира Молчанова
Пожар, Харьков, погибшие, ГСЧС, пожар в квартире
Пожар в Харькове. Фото: ГСЧС
Пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Харьковские спасатели потушили пожар, возникший в старинном двухэтажном доме по улице Конторской. В результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 сентября в 18:10 в Харькове на улице Конторской, 18 в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир возник пожар, в результате которого погибли 2 человека. 25 сентября в 1:10 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 56 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

При этом, что стало причиной возгорания устанавливается.

Пожар в Харькове. Фото: ГСЧСПожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Спасатели на крыше. Фото: ГСЧССпасатели на крыше. Фото: ГСЧС

Столб огня видно из-за крыши соседнего здания. Фото: ГСЧССтолб огня видно из-за крыши соседнего здания. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября под Киевом горела исправительная колония. Никто не пострадал.

Кроме того, 22 сентября пожарным удалось погасить пожар на городской свалке, который не могли ликвидировать два дня. От задымления страдал Дарницкий район столицы.

Еще один масштабный пожар в Киеве заставил спасателей через окна эвакуировать жителей многоэтажного дома в Деснянском районе – возгорание началось в квартире, где жил психически больной человек, склонный к поджогам.

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