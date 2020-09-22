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22 сентября 2020, вторник, 18:03 132
Происшествия 2020-09-22T18:09:51+03:00
Українські Новини
В Киеве потушили пожар на свалке, который не могли ликвидировать два дня

В Киеве потушили пожар на свалке, который не могли ликвидировать два дня

Кира Молчанова
Киев, Пожар, тушение пожара, ГСЧС, Пожар в Киеве, Пожар на свалке
Пожар на свалке в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар на свалке в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар на свалке в Дарницком районе Киева, который успел перекинуться на торфяники, удалось ликвидировать.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар, который не могли потушить двое суток, а дым от него мешал дышать жителям всего района.

Огонь окончательно потушен в 16:12 во вторник, 22 сентября. Спасателям понадобилось два дня для ликвидации возгорания площадью 2000 кв. м.

"В течение двух суток спасатели осуществляли проливания всех очагов тления, а столичными коммунальными службами осуществлялся подвоз земли для засыпки очагов возгорания", — заявили в ДСНС.

Пожар на свалке в Киеве. Фото: ГСЧСПожар на свалке в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожарный. Фото: ГСЧСПожарный. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, о пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. На месте стало понятно, что горит уже 500 кв. метров мусорного полигона. Огонь перешел на торфяники на фоне того, что почти во всех областях Украины сегодня объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

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