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25 вересня 2020, пʼятниця, 10:09 10
Події 2020-09-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
Верхні поверхи в диму і кіптяві. У Києві на Троєщині горіла багатоповерхівка

Верхні поверхи в диму і кіптяві. У Києві на Троєщині горіла багатоповерхівка

Кира Молчанова
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В Києві в багатоповерховому будинку загорілася одна з квартир на 12 поверсі в той час, як в Харкові пожежники загасили загоряння в старовинному будинку,.

Про це йдеться в повідомленні пресслужба Головного управлнні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася за адресою вулиця Закревського 41-А. Горить сходова клітка на 12 поверсі 16-поверхової будівлі, і вогонь швидко поширюється. Балкони квартир вище 12 поверху покриті сажею і кіптявою. З вікон валить чорний дим.

"25 вересня в 8:23 надійшло повідомлення про пожежу в 16-поверховому житловому будинку по вул. Закревського 41а, що в Деснянському районі столиці. Прибувши, пожежники встановили загоряння на 12-му поверсі. Проводиться евакуація людей із суміжних квартир і верхніх поверхів. в 8:54 пожежу локалізовано, триває ліквідація", - йдеться в повідомленні.

Про причини пожежі поки не повідомляється. Інформації про можливих постраждалих або жертв пожежі поки немає.

На фото видно, що від вогню постраждала як мінімум одна квартира.

Пізніше рятувальники розповіли, що пожежу вдалося загасити.

Чадним газом отруїлася мешканка верхніх поверхів. Її передали бригаді швидкої допомоги.

Пожежа в багатоповерхівці на Троєщині. Фото: прес-служба ГСЧСПожежа в багатоповерхівці на Троєщині. Фото: прес-служба ГСЧС

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня під Києвом  горіла виправна колонія . Ніхто не постраждав.

Крім того, 22 вересня пожежним  вдалося погасити пожежу на міському звалищі, яке не могли ліквідувати два дні. Від задимлення страждав Дарницький район столиці.

 

 
 
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