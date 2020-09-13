Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка

Еще один масштабный пожар в Киеве заставил спасателей через окна эвакуировать жителей многоэтажного дома в Деснянском районе – возгорание началось в квартире, где жил психически больной человек, склонный к поджегам.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате спасателям пришлось вывести из здания 33 жильцов. Некоторых – через окна.

"По прибытию на место было установлено, что в пятиэтажном жилом доме на 1-м этаже, в квартире возник пожар. Бойцы сразу же приступили к спасению людей и тушению огня. Пожар был локализован в 04:03, и ликвидирован в 4:16", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что проживавший в квартире-эпицентре возгорания человек не раз поджигал свое жилье. В его квартире не было нормальных дверей, поэтому лестничная клетка оказалась вся в дыму.

В результате пришлось эвакуировать 33 человек, среди которых 4 ребенка. Однако одна из жительниц дома погибла при пожаре.

"В ходе тушения и эвакуации, на 4 этаже обнаружили больную потерпевшую 1945 года рождения, возле собственного дома в крайне тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результатов не дали, женщина умерла не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

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