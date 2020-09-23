Под Киевом пожар уничтожил 6 квартир в новостройке

Пожары в квартирах все чаще встречаются в столице и окрестностях. Так, 23 сентября в селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошел пожар в жилом доме, в результате которого сгорели 6 квартир.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Сигнал о пожаре спасатели получили примерно в половине шестого. Горел многоквартирный дом на улице Боголюбова.

Когда пожарные прибыли на место, стало ясно, что огонь из одной квартиры распространился на перекрытия и кровлю здания и сопровождается сильным задымлением. На месте происшествия обнаружили пострадавшего.

Пожар удалось потушить к 9:20. К борьбе с огнем были привлечены 12 единиц техники и 40 бойцов ГСЧС.

Предварительная версия возникновения пожара – попытки разжечь камин в одной из квартир.

Пожар в Софиевской Борщаговке Фото: ГСЧС

Пожар в Софиевской Борщаговке. Горел самый верхний этаж. Фото: ГСЧС

Пожар в Софиевской Борщаговке. Спасателям пришлось достать лестницу. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября под Киевом горела исправительная колония. Никто не пострадал.

Кроме того, 22 сентября пожарным удалось погасить пожар на городской свалке, который не могли ликвидировать два дня. От задымления страдал Дарницкий район столицы.

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