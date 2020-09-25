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25 сентября 2020, пятница, 08:30 364
Общество 2020-09-25T08:31:08+03:00
Українські Новини
Украина на карантине 198-й день. Что запрещено в "красной" и "оранжевой" зонах

Украина на карантине 198-й день. Что запрещено в "красной" и "оранжевой" зонах

Анна Рудык
Карантин, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как в Днипре в одном из судов выявили вспышку коронавируса, сегодня начался 198-й день карантина, який Кабинет Министров ВВЕЛ с 12 марта из-за эпидемии COVID-19.

На заседании Кабмин 26 августа было принято решение о продление адаптивного карантина до 31 октября.

До этой даты осталось 37 дней.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестировано на 100 тыс. населения, динамика увеличению количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения Инфографика, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человека на 5 кв. М), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты Спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводится ограничение въезда иностранцев на территорию страны с 00:00 ч 28 августа по 00:00 ч 28 сентября.

С 00:00 28 августа 2020 возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее.

Иностранцы и лица без гражданства, прибывая на территорию Украины через КПП в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе, Должны иметь страховой полис, який покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Также все категории граждан, прибывающие с временно оккупированных территорий Должны пройти самоизоляции, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, Проведенный после выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности. 


Ранее в части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту.

Также украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

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