В части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила работу школ и пассажирского транспорта в части территорий, отнесенных к "красной зоне" эпидемической опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Указывается, что при принятии решений по карантинным ограничениям на территориях, отнесенных к "красному" уровню эпидемической опасности распространения коронавируса, вступающим в силу с 00:00 22 сентября, Госкомиссия учла предложения региональных комиссий.

Так, на всех 14 территориях, отнесенных к "красной зоне" (Чоп Закарпатской области, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области, Бережаны, Залещицкий, Збаражский, Тернопольский районы Тернопольской области, Славута и Волочисский район Хмельницкой области, Канев Черкасской области, Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области, Нежин и Носовский район Черниговской области) ограничен: прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания (за исключением торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами); можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставкой заказов.

Кроме того, в Чопе, Перемышлянском и Пустомытовском районах, Бережанах, Залещицком, Збаражском, Тернопольском районах, Славуте и Волочисском районе, Каневе, Герцаевском и Кельменецком районах ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Чопе, кроме того, ограничены пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским транспортом (кроме легковых автомобилей с количеством пассажиров, включая водителя, не более 5), разрешен служебный транспорт с заполняемостью в пределах мест для сидения.

В Чопе, Каневе, Славуте и Волочисском, Герцаевском и Кельменецком районах также ограничено посещение учебных заведений, однако в Славуте и Волочисском районе разрешено посещение детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидемической опасности распространения коронавируса.

Регион может быть отнесен к "красной зоне" в случае превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 случаев на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в 5 раз.

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