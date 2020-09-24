ПФУ направил еще 1,3 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий

В то время, как украинцам начали выплачивать повышенные пенсии, в четверг, 24 сентября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook. "На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 37,9 миллиарда гривен, что составляет 96,1% потребности месяца", - говорится в нем. Также в ПФУ отмечают, что виплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. На финансирование пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины Как сообщали Українські Новини, у украинцев могут высчитать половину пенсии. В ПФУ назвали причины Ранее сообщалось о том, почему выплаты в сентябре подняли не всем пенсионерам и кого коснется повышение. Тем временем требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен. Кроме того, министр финансов Сергей Марченко рассказал, когда будет проведена следующая инфексация пенсий.