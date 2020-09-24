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24 сентября 2020, четверг, 21:30 378 Инфографика
Экономика 2020-09-24T22:45:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направил еще 1,3 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий

ПФУ направил еще 1,3 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий

Елена Новикова
Пенсионер, Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Финансирование пенсий за сентябрь продолжается
Финансирование пенсий за сентябрь продолжается

В то время, как украинцам начали выплачивать повышенные пенсии, в четверг, 24 сентября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 37,9 миллиарда гривен, что составляет 96,1% потребности месяца", - говорится в нем.

Также в ПФУ отмечают, что виплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд УкраиныНа финансирование пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

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Ранее сообщалось о том, почему выплаты в сентябре подняли не всем пенсионерам и кого коснется повышение.

Тем временем требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко рассказал, когда будет проведена следующая инфексация пенсий.

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