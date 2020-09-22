Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий

В то время, как ПФУ на финансирование сентябрьских пенсий направил еще 2,1 млрд гривен, следующая индексация будет проведена в марте 2021 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передают Українські Новини.

"У нас есть возможность провести индексацию пенсий пенсионерам. Она будет проведена с марта, на это есть соответствующее решение правительства", - сказал он.

При этом министр добавил, что пенсионерам 75 лет и старше будет осуществляться доплата 400 гривен в месяц.

Вместе с тем он добавил, что с ростом минимальных зарплат не исключается рост теневых зарплат и рост официального уровня безработицы.

Как сообщали Українські Новини, из-за с повышения минимальной зарплаты Пенсионный фонд Украины дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

Также пенсионные услуги можно получить через интернет.

Кроме того, после повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен пенсии увеличились далеко не у всех украинцев.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости