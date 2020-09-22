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22 сентября 2020, вторник, 05:10 167
Кабмин 2020-09-22T05:10:01+03:00
Українські Новини
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий

Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий

Елена Новикова
Минфин, Пенсии, Пенсионеры, Индексация, Повышение пенсий, Сергей Марченко, индексация пенсий, пенсии в Украине
Индексация пенсий в Украине
Индексация пенсий в Украине

В то время, как ПФУ на финансирование сентябрьских пенсий направил еще 2,1 млрд гривен, следующая индексация будет проведена в марте 2021 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передают Українські Новини.

"У нас есть возможность провести индексацию пенсий пенсионерам. Она будет проведена с марта, на это есть соответствующее решение правительства", - сказал он.

При этом министр добавил, что пенсионерам 75 лет и старше будет осуществляться доплата 400 гривен в месяц.

Вместе с тем он добавил, что с ростом минимальных зарплат не исключается рост теневых зарплат и рост официального уровня безработицы.

Как сообщали Українські Новини, из-за с повышения минимальной зарплаты Пенсионный фонд Украины дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

Также пенсионные услуги можно получить через интернет.

Кроме того, после повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен пенсии увеличились далеко не у всех украинцев.

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