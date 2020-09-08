Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии: у кого и на сколько выросли выплаты

В то время, как ПФУ направил перед выходными 6,1 млрд гривен на выплату пенсий,после повышения минимальной зарплаты с 1 сентрября в Украине выросли минимальные пенсии по возрасту, которые к ней привязаны. Но на самом деле не все почувствуют это поднятие.

Как пишет 24 канал, хоть это поднятие и несущественное, оно вызвало много дискуссий среди экспертов относительно целесообразности. Подробнее об этом в материале Минимальную зарплату поднимут: плюсы и минусы для украинцев.

С 1 января 2021 года минимальную зарплату планируют поднять до 6 тысяч гривен, а с 1 июля – до 6 500 гривен. Правда, это должны заложить в закон О государственном бюджете на 2021 год.

К размеру зарплаты привязано много выплат и налогов, в том числе и размер пенсий по возрасту.

Пенсионеры, достигшие 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получат в сентябре повышение пенсий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Это около 1,6 миллиона украинских пенсионеров. Правда, это касается только тех, которые не работают и не занимаются предпринимательской деятельностью.

Насколько подняли пенсии

Минимальная пенсия по возрасту выросла примерно на 110 гривен с 1 889 до 2 000 гривен. Все потому, что она высчитывается как 40% от минимальной зарплаты. Поэтому, если "минималка" в январе вырастет до 6 тысяч, минимальная пенсия по возрасту составит 2 400, а в июле 2021 – 2 600 гривен.

Перерасчет пенсий осуществят и пенсионерам, получавшим пенсию по возрасту, более высокую, чем минимальную.

Последствия поднятия пенсий

На самом деле эти 1,6 миллиона пенсионеров, которым осуществили перерасчет пенсии, могут не почувствовать ее поднятия. В этом заверила научная сотрудница института демографии НАНУ Лидия Ткаченко в эфире Украинского радио.

Здесь ждет большое разочарование, потому что эти 1 миллион 600 тысяч пенсионеров, о которых идет речь, не увидят, пожалуй, этой надбавки, потому что когда в мае проводили индексацию, тогда устанавливали, что пенсия у людей с большим трудовым стажем не должна составлять менее чем 2 100 гривен. Люди, имеющие полный стаж, сейчас получают 2 100,

– пояснила эксперт.

И действительно постановлением КМУ предусмотрели с мая, что размер минимальной пенсии для людей которые имеют стаж не менее 30 лет (для женщин) и 35 лет (мужчин), не может быть ниже, чем 2 100 гривен.

Поэтому фактически те пенсионеры, которые подлежат под этот критерий и получают минимальные пенсии, не почувствуют изменений в сентябре.

Середние пенсии по категориям / Инфографика 24 канала

Пенсионеры в Украине: основные цифры

В Украине 11,24 миллиона пенсионеров по состоянию на июль. То есть каждый четвертый украинец – пенсионер. Это оказывает большое давление на государственный бюджет, ведь поступлений в Пенсионный фонд недостаточно, чтобы покрывать все пенсии. К примеру, в августе на выплаты пенсий ушло 39,2 миллиарда гривен. Поэтому ПФУ всегда дофинансируют из госбюджета. Чтобы решить проблему, Украина со временем планирует перейти на систему добровольных взносов, где люди будут делать взносы на личные накопительные пенсионные счета.

Минимальная пенсия в Украине выросла до 1 712 гривен в июле из-за поднятия прожиточного минимума. Следующее поднятие запланировано на 1 декабря – до 1 769 гривен.

Средний размер пенсии составил 3 393 гривны в июле.



в июле. Почти половина пенсионеров получают пенсии в размере от 2 до 3 тысяч гривен. Меньшую сумму получают 17% пенсионеров. Пенсии в более 10 тысяч получают лишь 2,96% пенсионеров в Украине.

Средние пенсии в Украине по категориям:

пенсии по возрасту – 3 413 гривен;

по инвалидности – 2 641 гривна;

в связи с потерей кормильца – 3 005 гривен;

за выслугу лет – 3 060 гривен;

социальные пенсии – 1 729 гривен;

пожизненное денежное содержание судей – 51 171 гривна;

пенсии военнослужащих – 5 454 гривны.

Сравнение украинских и зарубежных пенсий

Украинские пенсии – самые низкие в Европе. Мы сравнили их с 4 странами, заблаговременно переведя все в гривны:

Минимальные пенсии:

Украина – 1 712 гривен;

Беларусь – 3 000 гривен;

Румыния – 4 700 гривен;

Польша – 8 800 гривен.

В Германии нет такого понятия как минимальная пенсия, но бедными пенсионерами там считаются те, кто получает 37 500 гривен.

Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября в Украине увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением минимальной зарплаты.



В то же время, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.







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