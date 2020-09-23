подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 сентября 2020, среда, 17:50 23
Экономика 2020-09-23T17:51:53+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Валерия Драгомирова
Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Гривна на межбанке
Курс доллара
Курс доллара

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 2 коп. в среду снизился на 2 коп. до 28,23 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,16-28,18 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,20-28,21 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,22-28,24 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,91% с 23,74 UAH/USD до 28,23 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Тем временем курс доллара и евро среди недели обвалился в обменниках. Курс продажи наличного доллара понизился на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.

 




Больше новостей о: Межбанк Межбанковский валютный рынок Гривна на межбанке

В Киеве более трехсот новых случаев коронавируса и пять смертей за сутки
Осенний призыв в армию и премии членам правительства. Чем займется Кабмин в среду
Новости
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления 17:50
Для безопасности граждан и гостей Украины создана интеллектуальная платформа Safor Ukraine 17:43 Пресс-релиз
На границе Украины появятся 4 подразделения Госпродпотребслужбы 17:35
Нетаньяху попросил парламент о полной блокаде Израиля из-за ситуации с COVID-19 17:35
Пожар в Софиевской Борщаговке Фото: ГСЧС
Под Киевом пожар уничтожил 6 квартир в новостройке 17:18
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok