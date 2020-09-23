Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 2 коп. в среду снизился на 2 коп. до 28,23 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,16-28,18 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,20-28,21 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,22-28,24 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,91% с 23,74 UAH/USD до 28,23 UAH/USD.



Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.



Тем временем курс доллара и евро среди недели обвалился в обменниках. Курс продажи наличного доллара понизился на 3,50 коп. до 28,3177 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,05 коп. до 28,0981 UAH/USD.









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