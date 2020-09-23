Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 2 коп. в среду снизился на 2 коп. до 28,23 UAH\/USD.Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,16-28,18 UAH\/USD, затем котировки выросли до 28,20-28,21 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,22-28,24 UAH\/USD.С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,91% с 23,74 UAH\/USD до 28,23 UAH\/USD.Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH\/USD.Тем временем курс доллара и евро среди недели обвалился в обменниках. Курс продажи наличного доллара понизился на 3,50 коп. до 28,3177 UAH\/USD, курс покупки повысился на 0,05 коп. до 28,0981 UAH\/USD.