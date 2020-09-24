Платежная безопасность. Как уберечь себя от мошенничества с банковскими картами

Часто жертвами мошенников становятся открытые и доверчивые люди, готовые ответить на все вопросы незнакомца, с которым говорят по телефону. В образовательном проекте #ШахрайГудбай от Национального Банка Украины объясняют элементарные правила шопинга онлайн.

Мошенники стремятся завладеть пин-кодом карточки или ее CVV-номером – тремя цифрами на обратной стороне карты. Например, они могут спросить эти данные при покупке какого-то товара в интернете.

Нельзя разглашать все реквизиты платежной карты. 16-значный номер карты - единственное, что вы можете сообщить по телефону.

Цифры на обратной стороне нужно держать в секрете, как и одноразовые пароли, которые присылает банк через мобильного оператора.

Чтобы знать, что происходит с картой, можно подключить SMS-информирования об операциях. Кроме того, на операции с платежной карточкой можно установить лимиты.

Есть еще один "лайфкак". Чтобы не "светить" свой номер карты в открытых источниках, достаточно завести виртуальную карту для расчетов в интернете. На нее нужно перечислять необходимую сумму перед покупкой и расплачиваться уже с ее помощью.

Если клиент все-таки раскрыл данные карты на подозрительном сайте, но нужно звонить в банк по телефону, указанному на обороте карточки.

Телефонное мошенничество - это вид мошенничества, когда мошенник звонит и убеждает жертву сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию или перевести деньги.

Мошеннику нужна следующая информация:

реквизиты платежной карточки

пароли, коды банков и мобильных операторов

кодовые слова

снять лимиты с карты жертвы

или убедить жертву осуществить перевод средств в свою пользу.

При этом мошенник может представляться кем угодно: работником банка, НБУ, Пенсионного фонда, Фискальной службы, полиции, коммунальных служб, мобильного оператора, покупателем товара и так далее.

Если человек пытается узнать срок действия карточки, трёхзначной номер у нее на обороте, пароль или код, то правильнее всего будет прервать такой разговор.

На видео из #ШахрайГудбай герония рассказывает о самых простых правилах борьбы с карточными мошенниками.

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