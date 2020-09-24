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24 сентября 2020, четверг, 15:31 55
Президент 2020-09-24T16:00:03+03:00
Українські Новини
Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" готовится на ближайшее время, — Зеленский

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" готовится на ближайшее время, — Зеленский

Елена Новикова
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Фото: Офис Президента
Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский, который ранее заявил, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состояться до 25 сентября, сообщил, что по состоянию на четверг дата не определена, но встреча готовится на ближайшее время.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, на совместном брифинге с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой в ходе официального визита в Братиславу, передают Українськi Новини.

"Скажу искренне, что мы ждем эту встречу. Встреча советников - это не просто приехали серьезные люди о чем-то поговорить. Нам нужна встреча, за которой был бы результат. Когда встречались советники, а потом была встреча лидеров "нормандской четверки", то кроме режима тишины мы видели возвращение 140 пленных живыми домой. Я не знаю, когда будет эта встреча. У меня есть информация, что она готовится в ближайшее время", - сказал он.

Зеленский добавил, что встреча лидеров "нормандской четверки" должна состояться после результативной встречи советников.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября советники лидеров стран "нормандского формата" провели встречу.

Ранее Зеленский анонсировал, что непосредственному саммиту глав государств будет предшествовать еще одна встреча их советников.

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