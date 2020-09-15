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  • В течение 10 дней состоится следующая встреча советников "нормандского формата"
15 сентября 2020, вторник, 15:21 131
Политика 2020-09-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
В течение 10 дней состоится следующая встреча советников "нормандского формата"

В течение 10 дней состоится следующая встреча советников "нормандского формата"

Ольга Фандорина
нормандский формат, Владимир Зеленский, Встреча советников, Нормандские переговоры
Нормандские переговоры. Фото: 112
Нормандские переговоры. Фото: 112

Следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состояться в течение ближайших 10 дней.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене, передают Українськi Новини.

"Встреча была многочасовой. Встречи было недостаточно, чтобы проговорить все вопросы... Есть много вещей, которые проговорили, и вопросов, которые подняли. Но не решили, а должны были решить или хотя бы иметь генеральные договоренности, чтобы состоялась встреча уже лидеров. Поэтому не могу обещать, но знаю, надеюсь и верю, что, кажется, в течение 10 дней, должна быть еще одна встреча советников, после которой должна уже быть встреча лидеров "нормандской четверки", - сказал он.

По словам Зеленского, все лидеры стран "нормандского формата" подтверждают готовность к встрече.

Как сообщали Українськi Новини, с 0:00 27 июля вступила в силу договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, достигнутая на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) 22 июля.

В последние несколько дней эта договоренность оказалась под угрозой срыва - "руководство" сепаратистов обвинило Украину в нарушениях при обустройстве укреплений в с. Шумы и заявило, что обстреливает их.

Также специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

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