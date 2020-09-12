Перед "нормандской встречей" состоится еще одна встреча советников

Встрече лидеров "нормандского формата" будет предшествовать еще одна встреча советников.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента со ссылкой на Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

Зеленский сообщил, что после нескольких раундов переговоров на уровне советников лидеров стран - участниц "Нормандского формата" будет готовиться встреча на высшем уровне.

"Продолжаются встречи в "нормандской формате". Если встречаются советники - и я уже знаю результат - значит, будет планироваться встреча лидеров "Нормандского формата"", - сказал он.

По словам Президента, делегации стран "Нормандской четверки" на переговорах в пятницу, 11 сентября, не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча на уровне советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Самое главное решение, которое сегодня есть, - это соблюдение и продление режима тишины. Доволен ли я на сто процентов? Нет. Имели боевую потерю? Да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей краны, первый и главный вопрос - это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что такого длительного режима прекращения огня на Донбассе не было за все годы войны.

Со своей стороны руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак акцентировал внимание на том, что украинская делегация вернулась с переговоров с главным результатом - была одержана безоговорочная поддержка режима прекращения огня со стороны всех участников "Нормандского формата".

"Тишина будет продолжаться, несмотря на попытки ее сорвать. А такие попытки были, и мы это признаем. К сожалению, прекращение огня не устраивает не только наших врагов извне, но и внутри страны не всем нужен мир", - добавил он.

Он напомнил, что решение о прекращении огня было принято в рамках Минского процесса, а сейчас это решение получило поддержку от представителей стран "Нормандской четверки".

Ермак также отметил, что на этой встрече на уровне советников впервые за последние годы присутствовали представители ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе - специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

"Это означает, что взаимодействие и скоординированная работа двух форматов (Минского и Нормандского переговорных форматов) вышла на еще более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов уже на ближайшей неделе - 15 сентября, когда состоится видеоконференция ТКГ", - сообщил Ермак.

Также, по его словам, была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного Креста к украинским гражданам на неподконтрольных территориях.

"Мы ожидаем, что это очень ускорит процесс возвращения наших граждан. Вы знаете, что мы имеем такое задание от Президента, и это наш приоритет", - подчеркнул Ермак.

Он отметил, что уже с понедельника команды советников начнут работать над подготовкой следующей встречи, которая должна состояться в течение нескольких недель.

Как сообщали Українськi Новини, с 0:00 27 июля вступила в силу договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, достигнутая на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) 22 июля.

В последние несколько дней эта договоренность оказалась под угрозой срыва - "руководство" сепаратистов обвинило Украину в нарушениях при обустройстве укреплений в с. Шумы и заявило, что обстреливает их.

Также специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

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