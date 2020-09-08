Политсоветники лидеров стран "нормандского формата" встретятся в пятницу

В то время, как в России заявили, что не знают о встрече нормандского формата, внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) проведут встречу 11 сентября.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Сумскую область, передают Українськi Новини.

"У нас должно быть заседание советников "нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там неких предложений и решений", - сказал он.

Комментируя нарушение перемирия на Донбассе, Зеленский отметил, что режим тишины сохранялся 42 дня.

"Мы сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со СМИ, потому что наша задача - защищать не одного человека, а 40 млн жизней наших украинцев, и это - самая сложная сегодня работа. Очень поверхностно по этой теме я не могу общаться и отвечать, потому что я глубоко в ней", - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина связывалась с Россией по этому вопросу на нескольких уровнях, в том числе Министерства иностранных дел.

"Зачем мы будем говорить о количестве срочных совещаний по поводу этой провокации. Много чего делается и сделано, как военными нашими, так и разведчиками", - сказал он.

По его словам, Украина все равно будет делать все, чтобы сохранить режим тишины и избежать большого количества жертв.

Также в СМИ отметили, что встреча советников "нормандской четверки" отменена.

А 9 июля политсоветник Президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

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