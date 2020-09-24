Налоговикам хотят предоставить доступ к банковской тайне

Депутат Верховной Рады Дарья Володина ("Слуга народа") предлагает парламенту разрешить доступ к банковской тайне, раскрытие которой упростил ранее НБУ, Государственной налоговой службе (ГНС).

Об этом говорится в законопроекте № 4073,зарегистрированном в парламенте 8 сентября, передают Українські Новини.

Целью и задачами законопроекта является законодательное обеспечение своевременного доступа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, к информации, содержащей банковскую тайну, в том числе по операциям по счетам конкретного юридического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

На текущий момент налоговики имеют ограниченный доступ к банковской информации.

Налоговиков уведомляют об открытии банковского счета — банк автоматически сообщает в ГНС, что счет открыт, но не сообщает, сколько на нем денег и какие операции проводятся.

Чтобы получить информацию по операциям (движение по счету), нужные сведения о банковских операциях юрлица, предпринимателя или физлица, фискалы должны получить соответствующее постановление суда.

Суды выдают их на лиц, которые подозреваются в конкретных преступлениях.

Как сообщали Українські Новини, НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки.

Тем временем кредиты для бизнеса занимают 3-е место по данным соцопроса среди инициатив власти.

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