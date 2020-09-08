НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки

В то время как НБУ снова понизил курс гривны, в январе-июле текущего года самым прибыльным был Приватбанк, самым убыточным – Государственный экспортно-импортный банк. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини. Приватбанк за отчетный период получил прибыль в размере 16,201 млрд гривен. Вторую позицию в списке самых прибыльных банков занимает Государственный Ощадный банк (4,316 млрд гривен), третью – Райффайзен Банк Аваль (2,457 млрд гривен). На четвертом месте находится ПУМБ (1,501 млрд гривен), на пятом – ОТП Банк (908,94 млн гривен). Наибольший убыток показал Укрэксимбанк (2,243 млрд гривен). На второй позиции находится Проминвестбанк (330,93 млн гривен). В целом по итогам семи месяцев прибыльными были 58 из 75 работающих банков. За отчетный период платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд гривен чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд гривен). Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года прибыль банков составила 4,6 млрд гривен. В 2019 году платежеспособные банки получили 59,634 млрд гривен чистой прибыли.В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков. Доступные кредиты для бизнеса занимают 3-е место по данным соцопроса среди инициатив власти. Приватбанк намерен обжаловать решение суда о принудительном взыскании почти 10 млрд гривен в пользу компаний братьев Суркисов.