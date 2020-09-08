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08 сентября 2020, вторник, 10:41 286
Финансы 2020-09-08T10:45:14+03:00
Українські Новини
НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки

НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки

Сергей Жолобецкий
НБУ, Ощадбанк, Банки, Приватбанк, Убытки, Прибыль, Укрэксимбанк, финотчет
Приватбанк остается самым прибыльным с начала года
Приватбанк остается самым прибыльным с начала года

В то время как НБУ снова понизил курс гривны, в январе-июле текущего года самым прибыльным был Приватбанк, самым убыточным – Государственный экспортно-импортный банк.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Приватбанк за отчетный период получил прибыль в размере 16,201 млрд гривен.

Вторую позицию в списке самых прибыльных банков занимает Государственный Ощадный банк (4,316 млрд гривен), третью – Райффайзен Банк Аваль (2,457 млрд гривен).

На четвертом месте находится ПУМБ (1,501 млрд гривен), на пятом – ОТП Банк (908,94 млн гривен).

Наибольший убыток показал Укрэксимбанк (2,243 млрд гривен).

На второй позиции находится Проминвестбанк (330,93 млн гривен).

В целом по итогам семи месяцев прибыльными были 58 из 75 работающих банков.

За отчетный период платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд гривен чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд гривен).

Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года прибыль банков составила 4,6 млрд гривен.

В 2019 году платежеспособные банки получили 59,634 млрд гривен чистой прибыли.

В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.
По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.

Доступные кредиты для бизнеса занимают 3-е место по данным соцопроса среди инициатив власти.

Приватбанк намерен обжаловать решение суда о принудительном взыскании почти 10 млрд гривен в пользу компаний братьев Суркисов.

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