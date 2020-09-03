Девять из 10 украинцев поддерживают восстановление дорожной и социальной инфраструктуры в стране, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 77,6% граждан заявили о поддержке того, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры дорог, а также в ремонт и строительство школ, детских садов, больниц. Еще 12,2% ответили, что "скорее поддерживают" такие действия власти. Всего за программу "Большая стройка" высказались 89,8% опрошенных.

"Почему такая высокая поддержка? Одна из причин – это то, что люди видят воочию, как строятся, ремонтируются дороги. Строительство – это то, что больше всего бросается в глаза", – пояснил в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

Почти половина граждан считает, что в их населенном пункте требуется строительство и реконструкция дорог (49,2%), треть подчеркивает необходимость больницы со стационаром, более четверти предпочитают школу, а каждый пятый – детский сад.

85,2% опрошенных считают, что строительство инфраструктурных объектов следует продолжать, несмотря на пандемию коронавируса.

В целом "Большая стройка" занимает второе место среди реформ и инициатив действующей власти. Этот проект как одну из ряда инициатив одобряют 67% опрошенных. На первом месте – программа прекращения огня на Донбассе (80% поддержки).

"В целом население настроено на мирное урегулирование на востоке и в то же время – активное развитие инфраструктуры в Украине", – отметил Антон Грушецкий.

Третье место по уровню поддержки занимают доступные кредиты для бизнеса под 5, 7, 9 процентов (одобряют 38% опрошенных). Еще почти треть респондентов поддерживает снижение учетной ставки НБУ, которое открыло путь к удешевлению ипотечных кредитов для населения.

Опрос проводился с 6 по 19 августа. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для четырех макрорегионов: Западного, Центрального, Южного и Восточного. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего было опрошено 2049 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в г. Киеве (кроме АР Крым), методом личных интервью с использованием планшетов (САРІ). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% для показателей, близких к 25 или 75%; 2,0% для показателей, близких к 12 или 88%; 1,4% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в последующие годы программа "Большая стройка" будет расширена. В нее хотят включить реконструкцию мостов и путепроводов, памятников архитектуры и культурных объектов, строительство и восстановление аэропортов.

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