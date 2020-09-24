Податківцям хочуть надати доступ до банківської таємниці

Депутат Верховної Ради Дарина Володіна ("Слуга народу") пропонує парламенту надати доступ Державній податковій службі (ДПС) до банківської таємниці, розкриття якої НБУ спростив .

Про це йдеться в законопроекті № 4073, зареєстрованому в парламенті 8 вересня, передають Українські Новини.

Метою і завданнями законопроекту є законодавче забезпечення своєчасного доступу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до інформації, яка містить банківську таємницю, в тому числі за операціями за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів.

На поточний момент податківці мають обмежений доступ до банківської інформації.

Податківців повідомляють про відкриття банківського рахунку - банк автоматично повідомляє в ДПС, що рахунок відкритий, але не повідомляє, скільки на ньому грошей і які операції проводяться.

Щоб отримати інформацію щодо операцій (рух по рахунку), потрібні відомості про банківські операції юрособи, підприємця або фізособи, фіскали повинні отримати відповідну постанову суду.

Суди видають їх на осіб, які підозрюються в конкретних злочинах.

Як повідомляли Українські Новини, в НБУ розповіли про найприбутковіші та найзбитковіші банки періоду січня-липня 2020 року.

Тим часом відбудову дорожньої та соціальної інфраструктури в країні Національною програмою "Велике будівництво" підтримують 9 із 10 українців.

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