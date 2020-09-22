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22 сентября 2020, вторник, 05:45 11
Экономика 2020-09-22T05:45:01+03:00
Українські Новини
Рост замедлится. Экономист дал прогноз относительно курс доллара

Рост замедлится. Экономист дал прогноз относительно курс доллара

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, прогноз курса валют, прогноз курса доллара
Курс доллара
Курс доллара

В последнее время курс гривны, устанавливаемый НБУ, снижается день ото дня. В обменных пунктах доллар тоже растет каждый день. Тем не менее, этому росту осенью может прийти конец.

О тенденциях в изменениях курса в ближайшее время рассказал доктор экономических наук Владислав Зимовец, сообщает "Украина24".

"Сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно. Риски, которые существуют сегодня, могут подталкивать курс доллара вверх, но есть и компенсаторы", — пояснил специалист.

По словам Зимовца, из Украины начали выводить капитал. В последние месяцы это происходит особенно быстро. Если в 2019 году экономисты фиксировали приток иностранного капитала в 5 млрд долларов, то в 2020 году за 7 месяцев из страны 6 млрд долларов ушло в разных формах. Это подталкивает курс доллара к росту.

С другой стороны, экономисты указывают на позитивное сальдо текущего счета, и даже дефицит торгового счета в Украине сократился вдвое в сравнении с 2019 годом. Импортной продукции стали закупать меньше. Экспорт тоже уменьшился – но совсем незначительными темпами. Это должно сдержать рост курса инвалюты.

Как сообщали Українськi Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 сентября на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

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