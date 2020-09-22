Рост замедлится. Экономист дал прогноз относительно курс доллара

В последнее время курс гривны, устанавливаемый НБУ, снижается день ото дня. В обменных пунктах доллар тоже растет каждый день. Тем не менее, этому росту осенью может прийти конец.

О тенденциях в изменениях курса в ближайшее время рассказал доктор экономических наук Владислав Зимовец, сообщает "Украина24".

"Сложно сказать, когда доллар остановится, но что он остановится — это точно. Риски, которые существуют сегодня, могут подталкивать курс доллара вверх, но есть и компенсаторы", — пояснил специалист.

По словам Зимовца, из Украины начали выводить капитал. В последние месяцы это происходит особенно быстро. Если в 2019 году экономисты фиксировали приток иностранного капитала в 5 млрд долларов, то в 2020 году за 7 месяцев из страны 6 млрд долларов ушло в разных формах. Это подталкивает курс доллара к росту.

С другой стороны, экономисты указывают на позитивное сальдо текущего счета, и даже дефицит торгового счета в Украине сократился вдвое в сравнении с 2019 годом. Импортной продукции стали закупать меньше. Экспорт тоже уменьшился – но совсем незначительными темпами. Это должно сдержать рост курса инвалюты.

Как сообщали Українськi Новини, с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 сентября на 4,93 коп. до 28,2755 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,68 коп. до 28,0377 UAH/USD.

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