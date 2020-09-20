Министр финансов Марченко считает реалистичным рост ВВП в 2021 на уровне 4,6%

В Министерстве финансов Украины ожидают, что Украина выйдет на уровень роста ВВП в 4,6% в 2021 году и считают такой рост реалистичным, в то время, как ранее в Минэкономики заявили, что экономический рост в стране возобновится к концу 2020 года. Об этом сообщил министр Сергей Марченко в интервью изданию "Радіо Свобода".

"Мы планируем в следующем году 4,6% роста ВВП. И по этим параметрам, я считаю, у нас все достаточно так нормально, умеренно. Этот бюджет является реалистичным. Он не надутый по доходам, не популистский по расходам. Этот бюджет сбалансирован. И мы постараемся... Например, в 2022 году дефицит уже будет 4,5%, а в 2023-м - 3,5%", - сказал он.

Министр отметил, что совместно с бюджетным комитетом его ведомство подало "индикативы" по каждому министерству до 2023 года с указанием сумм расходов, которые они могут получить.

"То есть, мы провели практику среднесрочного планирования, которую, к сожалению, мы не смогли вовремя сделать через коронакризис в июне", - добавил Марченко.

Как сообщали Українські Новини, в новом госбюджете-2021 хотят сократить госдолг до 64,6% ВВП.

Ранее сообщалось о том, что S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD.

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