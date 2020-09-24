подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
24.09.20 10:00 Прес-конференція: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси"

24 сентября 2020, четверг, 10:48 19
Происшествия 2020-09-24T10:49:13+03:00
Українські Новини
Во всех регионах Украины объявили о пожарной опасности

Во всех регионах Украины объявили о пожарной опасности

Кира Молчанова
Пожар, ГСЧС, Пожарная опасность, Чрезвычайная пожарная опасность
Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС

24 и 25 сентября в Украине будет высокий риск возникновения пожаров в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает пресс-центр ДСНС.

В относительной безопасности могут чувствовать себя жители большинства районов Черниговщины и Киева.

В этих регионах Украины есть риск возникновения пожаров:

  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Черновицкая область,
  • Львовская область,
  • Тернопольская область,
  • Хмельницкая область,
  • Ровенская область,
  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Винницкая область,
  • Киевская область,
  • Черкасская область,
  • Кировоградская область,
  • Одесская область,
  • Николаевская область,
  • Херсонская область,
  • Крым,
  • Полтавская область,
  • Днепропетровская область,
  • Запорожская область,
  • Донецкая область,
  • Луганская область,
  • Харьковская область,
  • Сумская область.

Украина уже пережила несколько пожаров в сентябре.

Пожарная опасность 24 - 25 сентября в / Скриншот с сайта УкргидрометцентраПожарная опасность 24 - 25 сентября в / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Как сообщали Українські Новини, в Киеве потушили пожар, который возник на мусорном полигоне. От него загорелись торфяники.

В тот же день произошел сильный пожар во время проведения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

Ранее загорелся военный полигон в селе Девички Киевской области.

Больше новостей о: Пожар ГСЧС Пожарная опасность Чрезвычайная пожарная опасность

В Украине рекордное количество выздоровевших и 3372 новых больных за сутки
Полиция начала расследовать угрозы в адрес адвоката по делу символики дивизии СС "Галичина" Браславской
Новости
Михаил Подоляк: Журналист на полном серьезе как факт обозначает получение взятки со ссылкой на анонима из Австралии 10:49 Мнение
Во всех регионах Украины объявили о пожарной опасности 10:48
Коболев объяснил убытки "Нефтегаза" за 1-е полугодие 2020 10:45
В порту "Южный" буксир повредил танкер с крупным грузом аммиака на борту, - СМИ 10:31
После падения доллар немного вырос в цене, а евро продолжает дешеветь 10:30
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб 12:16
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
больше новостей
Киев "застыл" в масштабных утренних пробках. Какие улицы самые загруженные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok