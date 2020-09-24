Во всех регионах Украины объявили о пожарной опасности

24 и 25 сентября в Украине будет высокий риск возникновения пожаров в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает пресс-центр ДСНС.

В относительной безопасности могут чувствовать себя жители большинства районов Черниговщины и Киева.

В этих регионах Украины есть риск возникновения пожаров:

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Львовская область,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Ровенская область,

Волынская область,

Житомирская область,

Винницкая область,

Киевская область,

Черкасская область,

Кировоградская область,

Одесская область,

Николаевская область,

Херсонская область,

Крым,

Полтавская область,

Днепропетровская область,

Запорожская область,

Донецкая область,

Луганская область,

Харьковская область,

Сумская область.

Украина уже пережила несколько пожаров в сентябре.

Пожарная опасность 24 - 25 сентября в / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Как сообщали Українські Новини, в Киеве потушили пожар, который возник на мусорном полигоне. От него загорелись торфяники.

В тот же день произошел сильный пожар во время проведения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

Ранее загорелся военный полигон в селе Девички Киевской области.

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