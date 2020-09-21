На полигоне Ягорлык в результате стрельб случился большой пожар

Вслед за пожаром на мусорной свалке в Киеве, стало известно, что сегодня, 21 сентября, произошел сильный пожар во время проведения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Генштабе, во время проведения штатных стрельб загорелась сухая трава на поле и сухостой в лесополосе. На месте работает пожарный вертолет. Недавно к району пожара подошел пожарный самолет ГСЧС Ан-32П, специально вылетевший с базы в Нежине, сообщает Думская. Вертолет тушит пожар на военном полигоне Ягорлык 21 сентября. Фото: facebook\/GeneralStaff.ua "Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного к проведению учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", – говорится в заявлении генштаба. Также сообщается, что личный состав и технические средства не пострадали. Как сообщали Українські новини, международные военные учения Rapid Trident-2020 начались 17 сентября во Львовской области. Также в Киевской области горел военный полигон.