На полигоне Ягорлык в результате стрельб случился большой пожар

Вслед за пожаром на мусорной свалке в Киеве , стало известно, что сегодня, 21 сентября, произошел сильный пожар во время проведения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Генштабе, во время проведения штатных стрельб загорелась сухая трава на поле и сухостой в лесополосе.

На месте работает пожарный вертолет. Недавно к району пожара подошел пожарный самолет ГСЧС Ан-32П, специально вылетевший с базы в Нежине, сообщает Думская.

Вертолет тушит пожар на военном полигоне Ягорлык 21 сентября. Фото: facebook/GeneralStaff.ua

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного к проведению учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", – говорится в заявлении генштаба.

Также сообщается, что личный состав и технические средства не пострадали.

Как сообщали Українські новини, международные военные учения Rapid Trident-2020 начались 17 сентября во Львовской области.

Также в Киевской области горел военный полигон.

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