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17 сентября 2020, четверг, 21:24 50
Происшествия 2020-09-17T21:53:56+03:00
Українські Новини
В Киевской области в селе Девички горел военный полигон

В Киевской области в селе Девички горел военный полигон

Кира Молчанова
Киев, Пожар, Киевская область, Полигон
Пожар на полигоне. Фото: пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
Пожар на полигоне. Фото: пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

После того, как под Киевом вспыхнул пожар недалеко от автозаправки, загорелся военный полигон в селе Девички Киевской области. На его тушение отправились военнослужащие сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14.00. В место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399", - сказано в сообщении.

Тушением пожара заняты военнослужащие воинской части А2399, спасатели ГСЧС, Нацгвардия и лесники.

К тушению привлечены, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники. Всего пожар тушат 120 человек и три единицы техники.

Жителей военного города просят сохранять спокойствие и оставаться дома.

Позднее в ведомстве сообщили, что пожар удалось локализировать.

Пожар тушили военные и спасатели. Фото: пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил УкраиныПожар тушили военные и спасатели. Фото: пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

Тушение пожара. Фото: пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил УкраиныТушение пожара. Фото: пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

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