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23 сентября 2020, среда, 14:34 800
Медицина 2020-09-23T14:38:34+03:00
Українські Новини
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19

В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19

Елена Новикова
Грипп, Пневмония, Госстат, Коронавирус, коронавирус в Украине, смерть от болезни
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

В январе-июле в Украине умерли 334 307 человек, в том числе от заболевания COVID-19 - 1 637 человек, в то время, как в стране за весь период пандемии коронавирусом заразились 184 734 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

В том числе у 1 566 человек вирус был идентифицирован при жизни, а у 81 – нет.

За указанный период от болезни органов дыхания умерли 6 559 человек (в том числе от гриппа и пневмонии – 3 497).

Больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения – 227 858 человека (из них 157 605 от ишемической болезни сердца).

От образования опухолей умерли 45 429 человек (из них от злокачественных – 45 023).

От внешних причин умерли 16 209 человек (из них в результате преднамеренного самоповреждения – 3 685, транспортных несчастных случаев – 1 982, от отравления алкоголем - 1 287, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений - 788).

От болезней органов пищеварения умерли 13 437 человека (из них от алкогольной болезни печени – 1 083).

От инфекционных и паразитарных болезней умерли 4 254 человека (от туберкулеза - 1 855, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) - 1 801), от болезней нервной системы – 2 518 человек.

От неклассифицированных в других рубриках симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, умерли 11 001 человек.

Отмечается, что информация дана без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини,  по данным Госстата, в январе-июне из 287 тыс. умерших в Украине 1,1 тыс. человек умерли от коронавируса.

Ранее украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

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