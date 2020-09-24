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24 сентября 2020, четверг, 09:00 231
Общество 2020-09-24T10:15:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направил на выплаты пенсий за сентябрь более 36 млрд гривен

ПФУ направил на выплаты пенсий за сентябрь более 36 млрд гривен

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, пенсии в Украине
Пенсии. Фото: pixabay
Пенсии. Фото: pixabay

В то время, как украинцам начали выплачивать повышенные пенсии, 23 сентября Пенсионный фонд Украины направил еще 1,5 млрд гривен на выплаты пенсий сентября. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.

Так, сообщается, что ПФУ продолжил финансирование пенсий сентября, согласно утвержденному графику

"На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 36,6 миллиарда гривен, что составляет 92,6% потребности месяца", - говорится в сообщении.

Также в ПФУ напомнили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября Пенсионный фонд направил еще 1,7 млрд гривен на финансирование пенсий сентября. 

Ранее сообщалось о том, почему выплаты в сентябре подняли не всем пенсионерам и кого коснется повышение.

Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно

Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен

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