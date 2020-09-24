ПФУ направил на выплаты пенсий за сентябрь более 36 млрд гривен

В то время, как украинцам начали выплачивать повышенные пенсии, 23 сентября Пенсионный фонд Украины направил еще 1,5 млрд гривен на выплаты пенсий сентября. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.

Так, сообщается, что ПФУ продолжил финансирование пенсий сентября, согласно утвержденному графику

"На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 36,6 миллиарда гривен, что составляет 92,6% потребности месяца", - говорится в сообщении.

Также в ПФУ напомнили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября Пенсионный фонд направил еще 1,7 млрд гривен на финансирование пенсий сентября.

Ранее сообщалось о том, почему выплаты в сентябре подняли не всем пенсионерам и кого коснется повышение.

Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

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