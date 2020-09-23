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23 сентября 2020, среда, 06:00 23
Общество 2020-09-23T06:45:02+03:00
Українські Новини
В ПФУ рассказали, сколько средств выделили на выплаты пенсий за сентябрь

В ПФУ рассказали, сколько средств выделили на выплаты пенсий за сентябрь

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пенсия
Деньги
Деньги

В то время, как требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно, вчера, 22 сентября, Пенсионный фонд направил еще 1,7 млрд гривен на финансирование пенсий сентября. Об этом говорится на официальной странице ПФУ в Facebook.

Так, сообщается, что всего профинансировано почти 90% потребности месяца.

"22 сентября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 35,1 миллиарда гривен, что составляет 88,9% потребности месяца", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцам начали выплачивать повышенные пенсии. У кого и на сколько выросли выплаты.

Ранее сообщалось о том, почему выплаты в сентябре подняли не всем пенсионерам и кого коснется повышение.

Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно

Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен

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