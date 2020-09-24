Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп, который получил письмо с ядом рицин, отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов президента 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос.

Об этом сообщает CNBC.

В частности, на пресс-конференции в Белом доме Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет выборы в ноябре.

"Мы должны посмотреть, что произойдет, но у меня большие претензии к голосованию по почте. Голосование по почте - это катастрофа. Откажитесь от голосования по почте, и у вас все будет очень мирно. Передачи (власти - ред.) не будет, честно говоря, будет продолжение", - ответил Трамп.

В то же время, Трамп заявил, что выиграет выборы и передачи власти не будет.

"Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение", - заявил он.

Трамп также рассказал, что очень сильно недоволен процессом голосования.

По словам президента США, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".

Как сообщали Українські Новини, за два месяца до выборов в США шансы Дональда Трампа на победу начали расти.

Тем временем, Байден обещает предоставить Украине летальное вооружение в случае победы на выборах.

Кроме того, Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости