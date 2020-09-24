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24 вересня 2020, четвер, 08:58 12
Америка 2020-09-24T10:30:03+03:00
Українські Новини
Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади в разі поразки на виборах

Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади в разі поразки на виборах

Надежда Комендантова
США, Дональд Трамп, Вибори президента США 2020, вибори США
Дональд Трамп. Фото: CNN
Дональд Трамп. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після виборів президента 3 листопада. Так він відреагував на відповідне питання.

Про це повідомляє CNBC.

Зокрема, на пресконференції в Білому домі Трамп пішов від прямої відповіді на питання, чи гарантує він мирну передачу влади, якщо програє вибори в листопаді.

"Ми повинні подивитися, що станеться, але у мене великі претензії до голосування поштою. Голосування поштою - це катастрофа. Відмовтеся від голосування поштою, і у вас все буде дуже мирно. Передачі (влади - ред.) не буде, чесно кажучи, буде продовження", - відповів Трамп.

У той же час Трамп заявив, що виграє вибори і передачі влади не буде.

"Передачі влади, чесно кажучи, не буде, буде продовження", - заявив він.

Трамп також розповів, що дуже сильно незадоволений процесом голосування.

За словами президента США, процес голосування вийшов з-під контролю, і "демократи знають це краще, ніж будь-хто інший".

Як повідомляли Українські Новини, за два місяці довиборів президента США шанси Дональда Трампа, який на початку гонки, здавалося, безнадійно відстав від демократа Джо Байдена, наразі вони знову зростають.

Також у разі перемоги на виборах президента США в листопаді, демократ Джозеф Байден обіцяє працювати над тим, щоб надати Україні летальну озброєння.

Крім того, Трамп закликав здати аналізи на наркотики свого майбутнього суперника на виборах Джо Байдена та заявив, що хоче також пройти такі тести перед майбутніми дебатами.

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