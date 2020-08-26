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  • Байден обещает предоставить Украине летальное вооружение в случае победы на выборах
26 августа 2020, среда, 08:32 69
Америка 2020-08-26T10:30:02+03:00
Українські Новини
Байден обещает предоставить Украине летальное вооружение в случае победы на выборах

Байден обещает предоставить Украине летальное вооружение в случае победы на выборах

Елена Новикова
США, Джо Байден, Вооружение, США-Украина, Выборы в США
Джо Байден
Джо Байден

В случае победы на выборах президента США в ноябре, демократ Джозеф Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение, а также вернуть сотрудничество с ВОЗ.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Как президент, я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - сказал Байден в обращении.

Отмечается, что администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет вице-президентом страны, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине смертоносное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые установки Джавелин, Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщали Українські Новини, 19 мая Деркач опубликовал записи разговоров экс-вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, которые свидетельствовали о том, что Порошенко согласовывал ряд своих ключевых решений с вице-президентом США и выполнял его просьбы.

Также разведка США считает действия Деркача связанными с вмешательством РФ в американские выборы.

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