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27 августа 2020, четверг, 13:47 1692
Америка 2020-08-27T14:30:03+03:00
Українські Новини
Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами

Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами

Валерия Драгомирова
Джо Байден, Выборы в США, Дональд Трамп, Тест на наркотики
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет пройти тест на наркотики перед будущими дебатами, и призвал сдать такие же анализы своего будущего соперника на выборах Джо Байдена. Об этом пишет BBC Украина

Как пояснил сам Дональд Трамп в интервью изданию Washington Examiner, он заметил неожиданную смену поведения и оживление в выступлении Джо Байдена на дебатах Демократической партии.

Трамп и Байден трижды встретятся на дебатах перед выборами президента США, которые запланированы на 3 ноября.

На предыдущих выборах Дональд Трамп также предполагал, что его тогдашняя конкурентка Хиллари Клинтон чем "закачивалась" перед их дебатами, и предлагал ей сдать тест на наркотики.

Штаб Клинтон тогда отказался от вызова.

Сейчас Дональд Трамп фактически повторил те же аргументы, отметив странное "улучшение" дискуссионных возможностей Джо Байдена во время его телевыступления.

Штаб Джо Байдена пока не ответил на требования сдать тест на наркотики.

Напомним, в 2019 году такие же требования (сдать тест на наркотики) выдвигал тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский к Петру Порошенко перед дебатами на стадионе.

Тем временем на выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

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