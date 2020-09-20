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20 сентября 2020, воскресенье, 11:07 193
Америка 2020-09-20T11:07:01+03:00
Українські Новини
Дональду Трампу отправили письмо с ядом рицин

Дональду Трампу отправили письмо с ядом рицин

Валерия Драгомирова
США, Яд, Рицин, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

В то время, как разработчик "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным, правоохранители перехватили пакет, адресованный для президента США Дональда Трампа, содержащей ядовитое вещество рицин.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Впоследствии ФБР подтвердило эту информацию, заявив, что уже ведет расследование.

Известно, что опасную посылку было обнаружено в начале недели. Скорее всего, ее отправили из Канады.

Сообщается, что для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. Вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на выездной установке, прежде чем добраться до Белого дома.Рицин является белковым токсином растительного происхождения, в 6 раз ядовитее цианистого калия. Известно об использовании рицина спецслужбами, в том числе - советскими.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил, что у США есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает.

Ранее Трамп заявил, что хотел ликвидировать президента Сирии Асада, но его не поддержал Пентагон.

Тем временем за два месяца до выборов в США шансы Дональда Трампа на победу начали расти

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