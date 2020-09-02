За два месяца до выборов в США шансы Дональда Трампа на победу начали расти

За два месяца до президентских выборов в США, на которых впервые можно будет проголосовать на украинском языке, шансы Дональда Трампа, который в начале гонки, казалось, безнадежно отстал от демократа Джо Байдена, снова растут. Еще месяц назад букмекеры отдавали Байдену почти двукратное преимущество. Сейчас, по их мнению, шансы кандидатов почти равны.

Об этом пишет thebell.



Решающий этап предвыборной борьбы начинается на фоне новой волны протестов в одном из ключевых колеблющихся штатов, Висконсине, — и в штабе Трампа считают, что новая вспышка насилия повышает шансы президента на переизбрание.



Согласно опросу RealClearPolitics, разрыв в популярности между Байденом и Трампом сократился с максимальных 10,1 пункта (51% против 40,9%) в конце июня до 6,2 пункта (49,6% — 43,4%). Учитывая американскую систему выборов, судьба президентства будет решаться в нескольких колеблющихся штатах — Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине, Флориде и Аризоне. В пяти из шести этих штатов Байден по опросам опережает Трампа, но в среднем всего на 2,7 пункта по сравнению с 6,2 пунктами в конце июня.



Другой агрегатор, FiveThirtyEight, оценивает шансы кандидатов на победу по более сложной статистической модели, учитывающей не только опросы, но и другие факторы. Сейчас сервис дает Байдену 69 шансов на победу из 100, Трампу — 31. В предыдущие два месяца вероятность победы Байдена никогда не опускалась ниже 70.



Самый яркий индикатор роста шансов Трампа — ставки букмекеров, на которые ссылается и один из ведущих аналитиков JPMorgan Марко Коланович. Еще 1 августа, по данным RealClearPolitics, котировки шести крупнейших букмекерских контор давали Байдену 61%, Трампу — 36,4% (разрыв 24,4 пункта). Всего за месяц шансы почти сравнялись — сейчас Байдену дают 50,3%, Трампу — 49%.



Как сообщали Українські Новини, Байден обещает предоставить Украине летальное вооружение в случае победы на выборах.

Кроме того, Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами.









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