подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • За два месяца до выборов в США шансы Дональда Трампа на победу начали расти
02 сентября 2020, среда, 12:09 517
Америка 2020-09-02T12:10:03+03:00
Українські Новини
За два месяца до выборов в США шансы Дональда Трампа на победу начали расти

За два месяца до выборов в США шансы Дональда Трампа на победу начали расти

Валерия Драгомирова
США, Джо Байден, Выборы в США, Трамп Дональд
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

За два месяца до президентских выборов в США, на которых впервые можно будет проголосовать на украинском языке, шансы Дональда Трампа, который в начале гонки, казалось, безнадежно отстал от демократа Джо Байдена, снова растут. Еще месяц назад букмекеры отдавали Байдену почти двукратное преимущество. Сейчас, по их мнению, шансы кандидатов почти равны.

Об этом пишет thebell

Решающий этап предвыборной борьбы начинается на фоне новой волны протестов в одном из ключевых колеблющихся штатов, Висконсине, — и в штабе Трампа считают, что новая вспышка насилия повышает шансы президента на переизбрание.

Согласно опросу RealClearPolitics, разрыв в популярности между Байденом и Трампом сократился с максимальных 10,1 пункта (51% против 40,9%) в конце июня до 6,2 пункта (49,6% — 43,4%). Учитывая американскую систему выборов, судьба президентства будет решаться в нескольких колеблющихся штатах — Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине, Флориде и Аризоне. В пяти из шести этих штатов Байден по опросам опережает Трампа, но в среднем всего на 2,7 пункта по сравнению с 6,2 пунктами в конце июня.

Другой агрегатор, FiveThirtyEight, оценивает шансы кандидатов на победу по более сложной статистической модели, учитывающей не только опросы, но и другие факторы. Сейчас сервис дает Байдену 69 шансов на победу из 100, Трампу — 31. В предыдущие два месяца вероятность победы Байдена никогда не опускалась ниже 70.

Самый яркий индикатор роста шансов Трампа — ставки букмекеров, на которые ссылается и один из ведущих аналитиков JPMorgan Марко Коланович. Еще 1 августа, по данным RealClearPolitics, котировки шести крупнейших букмекерских контор давали Байдену 61%, Трампу — 36,4% (разрыв 24,4 пункта). Всего за месяц шансы почти сравнялись — сейчас Байдену дают 50,3%, Трампу — 49%.

Как сообщали Українські Новини, Байден обещает предоставить Украине летальное вооружение в случае победы на выборах. 

Кроме того, Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами. 




Больше новостей о: США Джо Байден Выборы в США Трамп Дональд

Министр культуры Ткаченко за июль заработал почти в 2 раза больше, чем президент Зеленский
Реорганизация райадминистраций, ВСК и изменения в бюджет: чем займется Рада в среду
Новости
Школа и COVID-19: инфекционист объяснил, почему ученикам и их родителям не стоит переживать 12:17
Кому в Украине делают бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус: объяснение МОЗ 12:10
За два месяца до выборов в США шансы Дональда Трампа на победу начали расти 12:09
Рубль дорожает. Курс российской нацвалюты на 2 сентября 11:57
В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам 11:41
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
больше новостей
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
больше новостей
За 8 месяцев госбюджет недополучил почти 20 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok