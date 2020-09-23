В одной из школ Полтавской области у преподавателя выявили COVID-19, дети идут на карантин

После информации о том, что в Новых Санжарах обнаружили первый случай заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, в одном из районных центров Полтавщины школьный класс отправили на самоизоляцию из-за COVID-19 у преподавателя. Как передают Українські Новини, об этом в среду, 23 сентября, пишет Кременчук Today. Так, речь идет о лицее № 5 в городе Кременчуг. По имеющейся информации, коронавирусом заразился один из преподавателей. В связи с данной ситуацией было принято решение отправить на двухнедельную самоизоляцию один класс. Отмечается, что в течение этого периода образовательный процесс будет осуществляться в формате дистанционного обучения. Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что в Полтавской области на карантин также закрыли школу в Чутовском районе, где коронавирусом заразился учитель. Кроме того, в Полтаве из-за случаев заражения коронавирусом пять учебных заведений перевели на карантин и дистанционное обучение. Также сообщалось, что Министерство образования и науки разрешило школам оценивать успехи школьников по собственной системе оценивания.