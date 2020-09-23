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23 сентября 2020, среда, 20:29 960
Общество 2020-09-23T20:30:10+03:00
Українські Новини
В одной из школ Полтавской области у преподавателя выявили COVID-19, дети идут на карантин

В одной из школ Полтавской области у преподавателя выявили COVID-19, дети идут на карантин

Константин Долгий
Полтавская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Полтавской области, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Занятие в учебном заведении. Фото: pexels
Занятие в учебном заведении. Фото: pexels

После информации о том, что в Новых Санжарах обнаружили первый случай заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, в одном из районных центров Полтавщины школьный класс отправили на самоизоляцию из-за COVID-19 у преподавателя.

Как передают Українські Новини, об этом в среду, 23 сентября, пишет Кременчук Today.

Так, речь идет о лицее № 5 в городе Кременчуг. По имеющейся информации, коронавирусом заразился один из преподавателей.

В связи с данной ситуацией было принято решение отправить на двухнедельную самоизоляцию один класс. Отмечается, что в течение этого периода образовательный процесс будет осуществляться в формате дистанционного обучения.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что в Полтавской области на карантин также закрыли школу в Чутовском районе, где коронавирусом заразился учитель.

Кроме того, в Полтаве из-за случаев заражения коронавирусом пять учебных заведений перевели на карантин и дистанционное обучение.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки разрешило школам оценивать успехи школьников по собственной системе оценивания.

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